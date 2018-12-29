Что случилось? Почему красавчик Уку Сувисте не прошел в финал российского «Голоса»Смотрите видео!
29 декабря 2018, 11:51
Накануне вечером прошел полуфинал известного вокального конкурса «Голос». Эстонский певец Уку Сувисте не смог пробиться в четверку лучших, уступив место в финале Амирхану Умаеву.
В состоявшемся 28 декабря полуфинале конкурса Сувисте исполнил на английском языке песню You Raise Me Up группы Secret Garden.
В интервью после выступления певец рассказал, что не смог все высказать в исполненной композиции, хотя именно он выбрал эту песню.
Сувисте также участвует в конкурсе Eesti Laul с песней Pretty Little Liar. 2 февраля он выступит с этой композицией во втором полуфинале конкурса, победитель которого будет представлять Эстонию на следующем «Евровидении».