Ведущая «Орла и решки» поразила изменением внешности после закрытия шоу

С чем связаны такие перевоплощения, Настя не рассказывает. Очевидно, телезвезда, которая встречается со скандальным репером Элджеем, после закрытия трэвел-шоу не сидит без дела. Очевидно, она занята в новом проекте.

Напомним, Настя Ивлеева является ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка», последний выпуск которого выйдет 30 декабря, на «Интере». Путешествия команды закончатся Сейшелах. Ведущие Настя Ивлеева и Евсей Ковалев проведут последний уикенд и встретят Новый год в настоящем раю — в месте, где самый чистый песок и самая голубая вода. После этого проект «уйдет на покой». Его продюсер и соавтор Евгений Синельников обещает, что «Орел и решка» позже вернется на экраны, но уже в новом, более молодежном, формате