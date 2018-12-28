Сто тысяч россиян встретят Новый год в Эстонии: в Таллинн раскупили билеты даже за 55 евро

И если в любое другое время года из Санкт-Петербурга в Таллинн и наоборот можно уехать чуть ли не за 10-15 евро в один конец, то сейчас некоторые перевозчики подняли цену на билеты в 3-4 раза. Несмотря на это, свободных мест в автобусах практически нет. Средняя цена билета сейчас достигла 35 евро, но приехать прямым автобусом из северной столицы России в Таллинн удастся далеко не всем. Билетов практически не осталось.

Baltic Shuttle

На 30 и 31 декабря все билеты проданы. Дополнительные автобусы компания пока что не пустила.

Temptrans

30 декабря два автобуса компании отправятся с вокзала Санкт-Петербурга в 16:30 и в 16:31, соответственно, в общей сложности в двух автобусах есть 4 свободных места по 25 евро, обычные скидки отменены, есть скидка только для детей до 12 лет.

31 декабря в 16:30 выходит автобус из Петербурга и прибывает в Таллинн почти к Новому году - в 22:20, почти все места свободны, стоимость билета - 25 евро.

Ecolines

На 30 декабря все билеты проданы. Дополнительных автобусов пока что не планируется.

31 декабря на рейс в 8 утра осталось 2 свободных места, а на рейс в 15:00 16 свободных мест.

Lux Express

На 30 декабря самые дорогие билеты за 55 евро уже распроданы, на парочку рейсов еще остались свободные билеты по цене 40 евро. Это утренние отправления - в 6:45 и в 08:15. И на 13:15.

31 декабря у Lux Express остались места лишь на одном рейсе - в 8:15. Цена - 40 евро.