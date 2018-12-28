Пт, 28.12.2018
Галерея: вы только посмотрите, какие красавицы боролись за звание самой сексуальной бабушки Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • 69-летняя Алла Пугачева станцевала в коротких шортах

69-летняя Алла Пугачева станцевала в коротких шортах
ВИДЕО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Около месяца назад российские звезды собрались на праздновании юбилея супруги композитора Игоря Крутого Ольги. В числе гостей были Олеся Судзиловская, Аркадий Новиков с женой Надеждой, Марина Юдашкина, Валерий Леонтьев, Жасмин, Алла Пугачева и Максим Галкин.

Помимо шумных тостов и песен, посвященных имениннице, знаменитости успели сняться в коротких роликах, которые появились в Инстаграме. Звезды соблазнительно или забавно двигаются около светящейся стены. В подписях к постам создатели роликов отметили, что эти видео – их интерпретация новогодних программ.

«Говорят, «Голубой огонек» записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия — это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация! Съемки проходили прямо во время дня рождения Ольги Крутой», — говорилось в записи.

Настоящий фурор произвел танец Аллы Пугачевой. 69-летняя Примадонна демонстрирует стройные ноги в коротких шортах. Поклонники Аллы Борисовны считают, что она отлично выглядит.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ