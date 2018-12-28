69-летняя Алла Пугачева станцевала в коротких шортах

Помимо шумных тостов и песен, посвященных имениннице, знаменитости успели сняться в коротких роликах, которые появились в Инстаграме. Звезды соблазнительно или забавно двигаются около светящейся стены. В подписях к постам создатели роликов отметили, что эти видео – их интерпретация новогодних программ.