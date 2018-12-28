69-летняя Алла Пугачева станцевала в коротких шортах
Около месяца назад российские звезды собрались на праздновании юбилея супруги композитора Игоря Крутого Ольги. В числе гостей были Олеся Судзиловская, Аркадий Новиков с женой Надеждой, Марина Юдашкина, Валерий Леонтьев, Жасмин, Алла Пугачева и Максим Галкин.
Помимо шумных тостов и песен, посвященных имениннице, знаменитости успели сняться в коротких роликах, которые появились в Инстаграме. Звезды соблазнительно или забавно двигаются около светящейся стены. В подписях к постам создатели роликов отметили, что эти видео – их интерпретация новогодних программ.
«Говорят, «Голубой огонек» записывают заранее, по готовым сценариям. А наша версия — это неподдельные эмоции, без заученных движений, чистая импровизация! Съемки проходили прямо во время дня рождения Ольги Крутой», — говорилось в записи.
Настоящий фурор произвел танец Аллы Пугачевой. 69-летняя Примадонна демонстрирует стройные ноги в коротких шортах. Поклонники Аллы Борисовны считают, что она отлично выглядит.