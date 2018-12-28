В Петербурге аниматор в костюме зебры избил гражданку Эстонии (ВИДЕО)

Ранее гражданка Эстонии Алла Химанен помогала журналистам обнажать изнанку работы людей в костюмах в переполненных туристами местах Санкт-Петербурга. Выяснилось, что люди в костюмах в прямом смысле вымогают деньги у тех, кто захотел с ними сфотографироваться, требуя примерно по 300 рублей (5 евро) за одно фото. Однако перед тем, как «клиент» сделает снимок, они уходят от ответа на прямой вопрос о стоимости.

В случае, если жертва отказывается платить, актеры начинают откровенно хамить, а на заявления о вызове полиции отвечают, что там «все куплено».

В итоге на участвовавшую в качестве подставного лица Аллу совершил нападение актер в костюме зебры. Это произошло вечером 25 декабря.

Девушка заявила о намерении зафиксировать побои и обратиться с заявлением к правоохранителям.