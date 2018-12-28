Пт, 28.12.2018
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  • В Петербурге аниматор в костюме зебры избил гражданку Эстонии (ВИДЕО)

В Петербурге аниматор в костюме зебры избил гражданку Эстонии (ВИДЕО)
«Осторожно, аниматоры!»

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ФОТО: 78.ru

Весь российский интернет обсуждают ситуацию, произошедшую с героиней сюжета канала «78» об актерах-вымогателях в костюмах ростовых кукол, избивших девушку в центре Северной столицы, передает TopNews.

Ранее гражданка Эстонии Алла Химанен помогала журналистам обнажать изнанку работы людей в костюмах в переполненных туристами местах Санкт-Петербурга. Выяснилось, что люди в костюмах в прямом смысле вымогают деньги у тех, кто захотел с ними сфотографироваться, требуя примерно по 300 рублей (5 евро) за одно фото. Однако перед тем, как «клиент» сделает снимок, они уходят от ответа на прямой вопрос о стоимости.

В случае, если жертва отказывается платить, актеры начинают откровенно хамить, а на заявления о вызове полиции отвечают, что там «все куплено».

В итоге на участвовавшую в качестве подставного лица Аллу совершил нападение актер в костюме зебры. Это произошло вечером 25 декабря. 

Девушка заявила о намерении зафиксировать побои и обратиться с заявлением к правоохранителям.

Массовые случаи агрессии и вымогательства, проявляемые актерами к прохожим, уже давно обсуждаются в Сети, однако никакой реакции со стороны полиции по этому поводу до сих пор не последовало. Смотрите видео!

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