Пт, 28.12.2018
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Молодая помощница расскажет правду об отношениях с Петросяном

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ФОТО: скриншот

Вся страна обсуждает семейную драму Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которые недавно оформили развод. Виновницей расставания артистов называют личную помощницу юмориста Татьяну Брухунову, пишет Дни.ру.

Согласно слухам, 29-летняя Брухунова является любовницей Евгения Вагановича. В преддверии Нового года, 30 декабря, она откровенно расскажет о взаимоотношениях с артистом в программе "Эксклюзив" Дмитрия Борисова на Первом канале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В анонсе выпуска шоу телеведущий заинтриговал зрителей: "Она готова рассказать все!" Он заверил, что передачу будут обсуждать все. Дмитрий подчеркнул, что это будет не рядовое интервью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Борисова, Брухунова впервые поделится с публикой подробностями взаимоотношений с 73-летним юмористом и личной жизни в целом. "При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – цитирует ведущего "Газета.Ru".

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