Молодая помощница расскажет правду об отношениях с Петросяном

В анонсе выпуска шоу телеведущий заинтриговал зрителей: "Она готова рассказать все!" Он заверил, что передачу будут обсуждать все. Дмитрий подчеркнул, что это будет не рядовое интервью.

По словам Борисова, Брухунова впервые поделится с публикой подробностями взаимоотношений с 73-летним юмористом и личной жизни в целом. "При этом она сразу была настроена на ту степень откровенности, когда герой готов обсуждать любые темы и отвечать на совершенно любые вопросы. Конечно, я воспользовался этим и задал ей все те вопросы, которые витали в воздухе после появления новостей о разделе имущества Петросяна и Степаненко", – цитирует ведущего "Газета.Ru".