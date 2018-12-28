Любимые многими поколениями Заяц и Волк из «Ну, погоди!» оживут в Таллинне

Впервые на сцене – уникальная разработка «живые» анимированные ростовые куклы. Легендарные герои выражают эмоции, подмигивают зрителям в зале и поют всеми любимые песни. Вы видели их только на экране телевизоров? Теперь культовая история «Ну, погоди!» про Волка и Зайца у нас в городе!

Жизнь Зайца – это яркие события, организация творческого досуга и счастливые моменты. У Волка нет сил смотреть на процветающую жизнь Зайца и он задумывает очередную подлость. Поскольку справиться в одиночку у него не получается, он идет на сделку с нечистой силой. В игру включается Баба Яга, которая готова помочь Волку. Она предлагает ему взаимовыгодный коварный сговор, где каждый получит свое – Баба Яга завладеет долгожданными сокровищами, а Волку удастся разрушить планы Зайца и его одаренных и талантливых друзей – оперной дивы – Свинки, мага – фокусника Кота, жаркого горного танцора Барана, сильного Бегемота, а так же ансамбля поющих собак и пытающихся танцевать лебединый балет трех курочек.

Сможет ли нечисть осуществить задуманное? Отыщет ли Волк то самое долгожданное сокровище для Бабы Яги? Всё это вы узнаете, только оказавшись в центре событий на нашем интерактивном спектакле! Вас ждет захватывающая комедийная история, потрясающие декорации, изобилие танцев и всеми любимая музыка, легендарные номера в современной интерпретации, а так же интерактивные выходы героев в зал, захватывающий квест, встроенный в сюжет спектакля.