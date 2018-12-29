Каким знакам Зодиака новый год сулит свадьбу?

Три знака, о которых пойдет речь дальше, окажутся достаточно удачливыми, чтобы в новом году оказаться у алтаря. Так говорят эксперты-астрологи и гороскоп. В 2019 году воздух будет буквально пропитан любовью, и жизни трех знаков Зодиака изменятся.

Если быть точным, то свою любовь вскоре встретят сразу пять зодиакальных созвездий. И трем из них предначертано произнести клятвы в вечной любви перед своими любимыми. Относитесь ли вы к числу тех людей, что в 2019 году будут шагать под свадебный марш? Достаточно ли вы удачливы, чтобы получить возможность сказать «да» любви всей своей жизни, стоящей прямо перед вами? Выпадет ли вам шанс сыграть свадьбу в 2019 году?

«Когда же я женюсь/выйду замуж?»

Если вы давно с кем-то встречаетесь и ранее уже задавались этим вопросом, то знайте — если вы родились под одним из этих трех знаков, то все ваши тревоги уйдут в прошлое. Потому что в 2019 году Скорпион, Стрелец и Рыбы обязательно сыграют свадьбу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Свадебный марш уже звучит! Стрелец является одним из трех созвездий-счастливчиков, которым в новом году суждено жениться. У этих людей весьма веселая и непредсказуемая натура, но с наступлением 2019 года в их жизни ожидается незначительная стабилизация.

Скорпион (23.10 – 22.11)

Вы должны быть готовы сказать «да», смотря в глаза любви всей своей жизни. Рожденных под знаком Скорпиона ждет счастье. Согласно предсказаниям ведущих астрологов и небесному расположению звезд, у вас появится шанс внести ясность в ваши отношения с партнером. Вы наконец-то готовы переступить через свои эмоциональные барьеры и построить крепкий брак.

Рыбы (19.02 – 20.03)