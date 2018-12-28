Скорбные итоги 2018-го: кого из знаменитостей не стало в уходящем году

Талантливейшие артисты, певцы, ученые — все они навсегда останутся в уходящем году.

Михаил Державин

Михаил Державин ФОТО: SCANPIX

Народного артиста РСФСР, ведущего актера Московского академического театра сатиры не стало после продолжительной болезни. Целый месяц врачи боролись за его жизнь, но сердце 81-летнего артиста не выдержало.

Долорес O'Риордан

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Легендарная солистка The Cranberries ушла из жизни в номере отеля. Она приехала, чтобы сделать запись в студии. Поскольку несколько лет певица страдала депрессией, ее уход из жизни вызвал много вопросов. Но спустя 8 месяцев полиция заявила, что это был несчастный случай — Долорес утонула в ванне после сильного алкогольного опьянения.

Олег Табаков

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Онкология не щадит никого. Только после кончины артиста стало известно, что он 5 лет боролся с раком. Несмотря на страшный диагноз, в семье актера, режиссера и педагога до последнего верили в чудо.

Стивен Хокинг

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Великий мечтатель, которому врачи пророчили довольно короткую жизнь, прожил 76 насыщенных и счастливых лет. Его вклад в науку невозможно оценить, для многих людей он был вдохновителем, а великие умы были рады называть его своим учителем.

Олег Анофриев

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, кинорежиссер, певец и автор песен ушел на 88-м году жизни из-за тяжелой болезни сердца. Анофриев работал буквально до последнего вздоха.

Avicii

ФОТО: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures/Scanpix

Шведский диджей ушел из жизни, когда ему исполнилось всего 28 лет. Долгое время парень страдал депрессией, а из официального заявления, опубликованного его семьей, можно сделать вывод, что он покончил с собой.

Нина Дорошина

ФОТО: SCANPIX

В возрасте 83 лет скончалась Нина Дорошина — Надя из фильма «Любовь и голуби». Всесоюзная любимица осталась на старости лет совсем одна. Хоть ей было тяжело даже выходить из дому, она мечтала вернуться на сцену.

Станислав Говорухин

ФОТО: TOOMAS TATAR / PM/SCANPIX BALTICS

Говорухин был режиссером популярнейших советских и российских кинокартин «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок». Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон

ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

И снова рак. Известный певец Иосиф Кобзон долго боролся с болезнью. Близкие и друзья восхищались его неимоверным стремлением жить и творить.

Шарль Азнавур

ФОТО: скриншот

Его голос обожали, казалось, все. Сыну армянского эмигранта удалось стать великим французским шансонье. Несмотря на безграничную любовь к музыке, своим главным счастьем он называл жену и детей.

Роман Карцев

ФОТО: Русский театр

Роман Карцев покинул мир на 80-м году жизни. Его роль Швондера в одном из самых прекрасных советских фильмов — «Собачьем сердце» — навсегда останется в нашей памяти.

Монсеррат Кабалье

ФОТО: Tobias Schwarz / Reuters

6 октября в возрасте 85 лет ушла от нас испанская оперная дива Монсеррат Кабалье. В последние годы легендарная исполнительница не выступала, а лишь появлялась на светских мероприятиях.

Евгений Осин

ФОТО: Кадр из передачи

«Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта» — этими и многими другими песнями запомнится нам Евгений Осин.

Николай Караченцов

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Советский и российский актер, запомнившийся нам ролями в фильмах «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Электроника», «Белые росы», «Трест, который лопнул», ушел из жизни за день до своего 74-летия.

Стэн Ли

ФОТО: Reuters / Scanpix

12 ноября не стало Стэна Ли — 95-летнего американского писателя, актера, продюсера, телеведущего и сценариста. Это он создал Халка, Человека-паука, Людей Х и многих других супергероев, которые полюбились и детям, и взрослым.

Стивен Хилленберг

ФОТО: Reuters / Scanpix

Нескончаемый оптимизм, верность, настоящая дружба — вот что смог подарить ребятне создатель Губки Боба, Патрика, Сквидварда, Мистера Крабса и Сэнди. В 2017 году у Стивена обнаружили латеральный амиотрофический склероз.