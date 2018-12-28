«В глазах страх»: новый снимок Галкина удивил фанатов

На фотографии артист позирует в черной кожаной куртке. В подписи пародист признался, что ему редко удается встретить хороших фотографов, но на этом снимке мастеру удалось запечатлеть его истинное душевное состояние. "Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши, обложки. Мало кому доверяю. @vshirokov – один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяют провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел мое внутреннее состояние на любой фотосессии", - написал Максим Галкин.