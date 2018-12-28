Прикройся! Виктория Боня заявилась на шоу Елены Малышевой в откровенном наряде

Участниками предновогодних выпусков утренней передачи Елены Малышевой стали певцы, телеведущие, актеры, модели и даже адвокаты. Среди них была и Виктория Боня, личная жизнь которой в этом году стала достоянием общественности. Виктория разговаривала с ведущими программы о переедании во время новогоднего застолья.

«Я тот человек, который не пьет таблетки и не ходит к докторам, — похвасталась Боня. — Предпочитаю «химии» народные средства. Если бы я переела, стала бы пить воду с лимоном в больших количествах. Мне кажется, мне стало бы легче».

ФОТО: Кадр из передачи

А вот врач-иммунолог Андрей Продеус с Викторией не согласился. Он заявил, что при переедании не стоит пить большое количество жидкости. По его словам, лучшее средство в этом случае — это прогулка на свежем воздухе.

Однако мало кто прислушивался к советам врачей. Все внимание телезрителей было сконцентрировано на откровенном наяде Виктории Бони. На передачу Малышевой модель пришла в блестящем обтягивающем синем платье с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркивало стройную фигуру своей обладательницы. Однако многие сочли наряд Бони неуместным. Как отреагировала Виктория на критику в свой адрес — пока остается загадкой.

Напомним, Виктория Боня никогда не отличалась пышными формами. Более того,в прошлом она мечтала набрать вес, но это ей давалось с трудом. Есть мнение, что после появления на свет дочери Анджелины, Боня увеличила грудь, однако сама модель предпочитает не затрагивать эту тему.

Сейчас Виктория, по ее словам, старается питаться правильно: отдает предпочтение морепродуктам, овощам, не употребляет алкоголь. Некоторое время назад она увлекалась сыроедением, — об этом опыте Боня часто рассказывала подписчикам. По всей видимости, сегодня Виктория перестала проводить эксперименты с питанием. Чтобы держать тело в тонусе, она посещает спортзал. А с недавних пор модели стали приписывать беременность из-за округлившегося живота. Позже Виктория объяснила, что не ждет ребенка.

ФОТО: Кадр из передачи