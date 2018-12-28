Оголившаяся Алла Пугачева в пикантной позе вызвала фурор
В Сети появилось видео с Аллой Пугачевой. В ролике Примадонна, облаченная в эффектные шорты, танцует и демонстрирует разные позы.
Отечественные знаменитости повеселились на юбилее супруги продюсера, композитора Игоря Крутого Ольги еще в ноябре, однако лишь сейчас в Сети появились видео с этого события. В частности, каждый гость именинницы отметился зажигательным танцем в уголке, который эффектно подсвечивался разноцветными огоньками.
Вечеринку посетила и Алла Пугачева. Для торжества Примадонна выбрала черный наряд с эффектной юбкой-шортами. Завершали образ черные очки и копна распущенных рыжих волос. Перед камерой 69-летняя Примадонна зажигательно покрутилась, исполнила несколько движений и даже кокетливо подняла одну ножку, при этом спиной коснувшись стены.
Видео вызвало бурную реакцию у общественности. «Ого, эротично!», «Алла не стареет», «69 – во дает», «Пугачева зажигает не по-детски», – рассыпались в комплиментах комментаторы. Впрочем, не обошлось и без критических отзывов. «Бабке под 70, а все шляется по тусовкам. Дома сидеть надо, внуков нянчить», «Еле ходит... Ножки-палочки», «Не по возрасту оделась Алла. Просто стыдоба», «Самой-то не позорно так выходить? Ноги старческие оголила и пошла танцевать», – высказались пользователи Сети.