Дочь рассказала о состоянии больного раком Валентина Юдашкина

На своей официальной страничке в Instagram Галина Юдашкина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с младшим сыном Аркадием. «Ну что, похожи?» – обратилась к подписчикам с вопросом Галина. Многочисленные поклонники, разом умилившись, рассыпались в комплиментах.

Однако нашлись и те комментаторы, кто поинтересовался состоянием ее отца Валентина Юдашкина, совсем недавно переставшего скрывать свой печальный диагноз.

«Уже все отлично!» – оптимистично высказалась о здоровье родителя Галина Юдашкина, чем успокоила встревоженных фанатов. Поклонники сделали вывод, что дизайнер находится в ремиссии.

О болезни Валентина Юдашкина никто, кроме самых близких, не знал. Тревожный звоночек для общественности прозвучал в 2016 году, когда дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже – его пришлось подменять Галине. Говорили, что Валентин Юдашкин попал в больницу, что ему назначена операция, однако никаких подробностей не сообщалось.

О том, что у модельера рак, внезапно сообщил мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон. На всю страну он в подробностях рассказал о своем нерадостном диагнозе (певец на протяжении многих лет боролся с раком) и заодно поведал о болезни Юдашкина. «Он упустил распространение метастазов, – рассказал певец. – Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью». По мнению Иосифа Давыдовича, если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.