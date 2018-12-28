Ребенок отомстил родителям за плохие подарки на Рождество и вызвал полицию

Полицейские приехали на вызов и обнаружили очень сердитого мальчика, который пожаловался им на испорченное Рождество. Он пояснил, что получил в подарок совсем не то, что хотел.

Офицеры сравнили список пожеланий ребенка с тем, что лежало под елкой, и не нашли ни одного совпадения. Они успокоили мальчика и объяснили ему, что Санта-Клаус в своем почтенном возрасте стал рассеянным и перепутал подарки.