Пт, 28.12.2018
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Ребенок отомстил родителям за плохие подарки на Рождество и вызвал полицию

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Фото иллюстративное.

ФОТО: www.7aktuell.de/MG / imago/7aktuell

В немецком городе Цетель произошел неприятный инцидент: девятилетний мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки, пишет Lifestyle со ссылкой на NDR.

Полицейские приехали на вызов и обнаружили очень сердитого мальчика, который пожаловался им на испорченное Рождество. Он пояснил, что получил в подарок совсем не то, что хотел.

Офицеры сравнили список пожеланий ребенка с тем, что лежало под елкой, и не нашли ни одного совпадения. Они успокоили мальчика и объяснили ему, что Санта-Клаус в своем почтенном возрасте стал рассеянным и перепутал подарки.

Отметим, что 25 декабря президент США Дональд Трамп проводил традиционный рождественский телефонный разговор с детьми и удивился, что его семилетний собеседник до сих пор верит в Санта-Клауса. Он заявил ребенку, что «семь лет — это уже крайний срок для такого».

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