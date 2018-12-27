Чт, 27.12.2018
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Филиппа Киркорова втянули в гей-скандал

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Филипп Киркоров.

ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой решила поймать хайп на имени Филиппа Киркорова.

19-летняя Ольга в своем блоге намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию поп-короля. Ольга поделилась с фанатами видео, сделанными в "Олимпийском" на новом шоу звезды эстрады "New Project "Я+R" Второе Я". Дочка Гузеевой шокировала фолловеров, опубликовав скандальный комментарий к одному из роликов. Девушка порассуждала на тему причин, по которым нашу страну обвиняют в нетерпимости к сексуальным меньшинствам, хотя «у нас есть своей гей-король», откровенно намекнув на певца, пишет 7d.org.ua.

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