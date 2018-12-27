Филиппа Киркорова втянули в гей-скандал

19-летняя Ольга в своем блоге намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию поп-короля. Ольга поделилась с фанатами видео, сделанными в "Олимпийском" на новом шоу звезды эстрады "New Project "Я+R" Второе Я". Дочка Гузеевой шокировала фолловеров, опубликовав скандальный комментарий к одному из роликов. Девушка порассуждала на тему причин, по которым нашу страну обвиняют в нетерпимости к сексуальным меньшинствам, хотя «у нас есть своей гей-король», откровенно намекнув на певца, пишет 7d.org.ua.