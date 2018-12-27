Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения Башаровым жены

Как компетентно сообщает РИА ФАН, Марат Башаров напал на жену Елизавету Шевыркову в лифте жилого комплекса «Татьянин парк» около двух часов ночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщина убегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе с матерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, не уточняется.

Сама Шевыркова предпочитает не комментировать ситуацию. А вот ее брат Федор Шевырков решил не отмалчиваться. « Я принял решение сообщить это без ведома Елизаветы, беру на себя ответственность, она может расстроиться, что я это делаю, но я переживаю за свою сестру», – цитирует Федора Шевыркова РЕН ТВ.

Он отметил, что давно не общался с Маратом Башаровым, потому что избегает его. У Федора на это есть веская причина. Осенью прошлого года актер уже нападал на Елизавету. Тогда он сломал ей палец. «В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза решила его простить и просила не афишировать», – сообщил родственник Шевырковой. На сей раз Федор решил не спускать это дело на тормозах и сообщил, что намерен привлечь Башарова к ответственности.