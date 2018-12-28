В России установили Деда Мороза, которого боятся дети: смотри фото

Местные жителе недовольны внешностью символов Нового года, пишет Сегодня.
В российском городе Новокуйбышевск на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в Сети местные жители.
Жители Новокуйбышевска возмущены этими «фигурами». Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядит Дед Мороз и снегурочка?! @SamMobilePriem pic.twitter.com/DSVpmTk736— Ирина (@Irina_Veshaeva) December 25, 2018
"Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?!" – подписала снимок в Twitter девушка по имени Ирина.
Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и ее дедушки впору бояться даже взрослым.
"Да уж, свинью им из парка Дружба подложить, и будет комплект безвкусицы. Автора в студию!", "Видимо, дали задание Минстрою построить тела, а Минкульту слепить головы. На планерке собрали, и вот что получилось", "С качков каких-то лепили, дед перекачанный прям. Снегурка тоже. Год здоровья нас ждет!", "Эта парочка чудесно смотрелась бы под елкой на центральной площади Владивостока, это просто ужас", "Кошмар какой. Фантазии не хватило?" – пишут люди под фото.