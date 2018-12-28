В России установили Деда Мороза, которого боятся дети: смотри фото

В российском городе Новокуйбышевск на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в Сети местные жители.

Жители Новокуйбышевска возмущены этими «фигурами». Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядит Дед Мороз и снегурочка?! @SamMobilePriem pic.twitter.com/DSVpmTk736 — Ирина (@Irina_Veshaeva) December 25, 2018

"Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?!" – подписала снимок в Twitter девушка по имени Ирина.

Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и ее дедушки впору бояться даже взрослым.