Пт, 28.12.2018
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  • В России установили Деда Мороза, которого боятся дети: смотри фото

В России установили Деда Мороза, которого боятся дети: смотри фото

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ФОТО: twitter

Местные жителе недовольны внешностью символов Нового года, пишет Сегодня.

В российском городе Новокуйбышевск на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в Сети местные жители.

"Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?!" – подписала снимок в Twitter девушка по имени Ирина.

Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и ее дедушки впору бояться даже взрослым.

"Да уж, свинью им из парка Дружба подложить, и будет комплект безвкусицы. Автора в студию!", "Видимо, дали задание Минстрою построить тела, а Минкульту слепить головы. На планерке собрали, и вот что получилось", "С качков каких-то лепили, дед перекачанный прям. Снегурка тоже. Год здоровья нас ждет!", "Эта парочка чудесно смотрелась бы под елкой на центральной площади Владивостока, это просто ужас", "Кошмар какой. Фантазии не хватило?" – пишут люди под фото.

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