Чт, 27.12.2018
Галерея: вы только посмотрите, какие красавицы боролись за звание самой сексуальной бабушки Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Умер легендарный эстонский артист и звезда телешоу: яркие кадры из жизни

Умер легендарный эстонский артист и звезда телешоу: яркие кадры из жизни

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Üllar Jörberg

ФОТО: SANDER ILVEST/Scanpix

В среду на 78-м году жизни скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг.

Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил порталу ERR Menu менеджер певца Меэлис Михельсон, по словам которого смерть наступила в результате внезапного расстройства здоровья.

Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен.

Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.

«Работа была нужна, и я подумал, что если сейчас не начну петь, то кто знает, когда наступит это время», – сказал Йорберг на радиостанции Vikerraadio на свое 75-летие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ