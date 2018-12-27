Галину Сергеевну не узнать! Звезда «Папиных дочек» снялась в пикантной фотосессии

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли отличницы Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Поэтому для многих, кто смотрел сериал, актриса так и осталась смешной девочкой в очках и с двумя косичками. Однако в реальной жизни 23-летняя знаменитость не имеет ничего общего с экранным образом, что регулярно доказывает в своей соцсети, пишет Viva.

Так, к примеру, недавно Лиза Арзамасова удивила поклонников сексуальной фотографией из новой фотосессии. На снимке звезда позирует в нежном и откровенном платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь актрисы. Новое фото взбудоражило Сеть и вызвало бурную реакцию у подписчиков знаменитости.