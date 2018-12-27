Чт, 27.12.2018
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  • Фото: соблазнительная Гагарина похвасталась искусственной грудью

Фото: соблазнительная Гагарина похвасталась искусственной грудью

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Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Популярная певица Полина Гагарина поделилась в Instagram необычными фотографиями. На снимках девушка, не отличающаяся пышными формами, позирует с искусственной грудью из елочных шаров.

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Очевидно, таким забавным способом Гагарина решила отомстить подписчикам, которые с завидной регулярностью задают под ее новыми фото вопрос, "где грудь".

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Выбираю размер. Вы за второй или за троечку? Или все-таки в девушке важна душа?

Поклонники оценили чувство юмора и самокритичность певицы, поставив снимку больше 150 тысяч лайков. В комментариях большинство из них высказалось против увеличения груди.

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