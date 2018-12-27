Первое заседание по бракоразводному процессу певицы Ани Лорак и ее мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — было запланировано на понедельник, 24 декабря, однако в суд, как пишут украинские СМИ, супруги не явились — вместо них ожидаемо пришли их адвокаты, пишет Eg.ru.
Однако при этом выяснилось, что заявление Ани Лорак о разводе исчезло из реестра судебных решений. По мнению юристов, это может означать, что певица и ее муж передумали разводиться, ведь, если бы супруги просто не пришли, заседание было бы перенесено, о чем артистка должна была предупредить суд заранее.
«Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся», — комментирует ситуацию анонимный юрист. Судя по всему, как считает источник, Ани и Мурат помирились. Певица в очередной раз простила мужа, но не торопится объявлять об этом общественности.
Напомним, слухи о проблемах в семье Ани Лорак появились еще летом. Тогда в Сети были опубликованы несколько фотографий, на которых муж певицы — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу — запечатлен с девушкой (как позже выяснилось, моделью Яной Беловой). Похождения бизнесмена подтвердили и в окружении звездной семьи, заявив, что Мурат изменяет жене едва ли ни с первого дня свадьбы.
Сейчас мужчина живет в Киеве, а Ани с дочерью в Москве, где у нее своя квартира. Несмотря на напряженные отношения с мужем, певица не препятствовала общению дочери с отцом. Мурат мог проводить с Софией столько времени, сколько считал нужным.