Однако при этом выяснилось, что заявление Ани Лорак о разводе исчезло из реестра судебных решений. По мнению юристов, это может означать, что певица и ее муж передумали разводиться, ведь, если бы супруги просто не пришли, заседание было бы перенесено, о чем артистка должна была предупредить суд заранее.

«Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся», — комментирует ситуацию анонимный юрист. Судя по всему, как считает источник, Ани и Мурат помирились. Певица в очередной раз простила мужа, но не торопится объявлять об этом общественности.

Напомним, слухи о проблемах в семье Ани Лорак появились еще летом. Тогда в Сети были опубликованы несколько фотографий, на которых муж певицы — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу — запечатлен с девушкой (как позже выяснилось, моделью Яной Беловой). Похождения бизнесмена подтвердили и в окружении звездной семьи, заявив, что Мурат изменяет жене едва ли ни с первого дня свадьбы.