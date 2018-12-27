«Ходит как тень! Ее шатает»: поклонники ужаснулись от «полумертвой» Пугачевой на концерте Киркорова

Известная российская певица Алла Пугачева решила поддержать своего бывшего мужа Филиппа Киркорова на его сольном концерте в «Олимпийском». На шоу под названием «Я+R» она пришла одна, без своего супруга Максима Галкина, чем спровоцировала бурные обсуждения в Сети, передает TopNews.

При этом Пугачева продефилировала по холлу концертного зала в плотном окружении журналистов, предпочтя не комментировать их вопросы. Для выхода в свет она выбрала джинсы, водолазку кремового цвета, а также белую кепку и такого же цвета куртку.

Пользователи Сети заметили, что звезда сильно похудела. Выглядит осунувшейся, а во время ходьбы ее пошатывает.