«Ходит как тень! Ее шатает»: поклонники ужаснулись от «полумертвой» Пугачевой на концерте Киркорова
В Сети обсуждают кадры променада Пугачевой по «Олимпийскому».
Известная российская певица Алла Пугачева решила поддержать своего бывшего мужа Филиппа Киркорова на его сольном концерте в «Олимпийском». На шоу под названием «Я+R» она пришла одна, без своего супруга Максима Галкина, чем спровоцировала бурные обсуждения в Сети, передает TopNews.
При этом Пугачева продефилировала по холлу концертного зала в плотном окружении журналистов, предпочтя не комментировать их вопросы. Для выхода в свет она выбрала джинсы, водолазку кремового цвета, а также белую кепку и такого же цвета куртку.
Пользователи Сети заметили, что звезда сильно похудела. Выглядит осунувшейся, а во время ходьбы ее пошатывает.
«Ходит как тень, видно, что во время ходьбы ее сильно шатает», «Стала похожа на Гурченко», «Мне кажется она очень больна.Но держится. Молодец. ... здоровья Вам Алла Борисовна», «Что то Алла, как зомби. Задолбали журналисты», – пишут комментаторы.