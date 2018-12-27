Чт, 27.12.2018
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И сразу фото! Сильвия Ильвес родила четвертого ребенка

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Silvia Ilves ja Jaak Kuld.

ФОТО: Erakogu

В Рождество, 26 декабря, эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес стала матерью в четвертый раз.

26-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес стала известна широкой публике после триумфального выступления на конкурсе «Евровидение-2009». Тогда с песней «Rändajad» группа Urban Symphony заняла шестое место, набрав при этом 129 баллов.

Виолончелистка впервые стала матерью в возрасте 18 лет. Теперь, восемь лет спустя, у нее родился четвертый ребенок. «Счастлива, что наконец-то встретились! Обе стороны здоровы, прекрасно себя чувствуют и готовы вести совместную жизнь», подписала Сильвия снимок с новорожденным в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Silvia Ilves - cellist 🎻 (@silviailves) on

Новорожденный мальчик – первый общий ребенок Сильвии и ее мужа Яака Кулда. Пара обручилась в мае этого года. Трое предыдущих детей женщины, младшему из которых всего 2 года, родились от финского бизнесмена Юкки Раутиоги. 

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