И сразу фото! Сильвия Ильвес родила четвертого ребенка

В Рождество, 26 декабря, эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес стала матерью в четвертый раз.
26-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес стала известна широкой публике после триумфального выступления на конкурсе «Евровидение-2009». Тогда с песней «Rändajad» группа Urban Symphony заняла шестое место, набрав при этом 129 баллов.
Виолончелистка впервые стала матерью в возрасте 18 лет. Теперь, восемь лет спустя, у нее родился четвертый ребенок. «Счастлива, что наконец-то встретились! Обе стороны здоровы, прекрасно себя чувствуют и готовы вести совместную жизнь», подписала Сильвия снимок с новорожденным в Instagram.
Новорожденный мальчик – первый общий ребенок Сильвии и ее мужа Яака Кулда. Пара обручилась в мае этого года. Трое предыдущих детей женщины, младшему из которых всего 2 года, родились от финского бизнесмена Юкки Раутиоги.