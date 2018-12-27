И сразу фото! Сильвия Ильвес родила четвертого ребенка

26-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес стала известна широкой публике после триумфального выступления на конкурсе «Евровидение-2009». Тогда с песней «Rändajad» группа Urban Symphony заняла шестое место, набрав при этом 129 баллов.

Виолончелистка впервые стала матерью в возрасте 18 лет. Теперь, восемь лет спустя, у нее родился четвертый ребенок. «Счастлива, что наконец-то встретились! Обе стороны здоровы, прекрасно себя чувствуют и готовы вести совместную жизнь», подписала Сильвия снимок с новорожденным в Instagram.