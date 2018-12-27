В Сети обсуждают смелое платье, в котором Виктория Боня пришла на программу к Елене Малышевой

39-летняя Виктория Боня обладает шикарными формами — грех такое прятать под мешковатыми нарядами! Звезда знает, как правильно привлечь внимание к своей фигуре с помощью одежды. Поэтому зачастую она выбирает платья со смелыми вырезами и разрезами, которые находят положительный отклик у ее поклонников.

Недавно Виктория стала гостьей программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Вместе с ведущей и экспертами передачи девушка поведала телезрителям о том, как не поправиться после новогодних праздников. К теме программы у фолловеров Бони вопросов не возникло. Что нельзя сказать о ее наряде, пишет Woman.

На съемки знаменитость надела ультракороткое блестящее платье с открытым верхом и глубоким декольте. Пользователи Сети недоумевают — как редакторы «Жить здорово!» позволили Виктории появиться в кадре в таком виде? По мнению многих, смелый образ девушки в студии, где обсуждаются проблемы со здоровьем, смотрится крайне неуместно. «Виктория, вы перепутали съемочную площадку Малышевой с ''Голубым огоньком''?» — написал в микроблоге Бони один из ее подписчиков. А как вы оцениваете такой образ звезды?