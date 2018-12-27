Меган Маркл родит совсем скоро: всплыли интересные подробности

В октябре этого года на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Как сообщали представители королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной этого года. Правда, многие интернет-пользователи неоднократно отмечали, что живот у Меган слишком большой для такого маленького срока.

Довольно часто интернет-пользователи также смеялись над женой принца Гарри, которая словно демонстративно подчеркивала свою беременность. Ясность внесла фотограф Карен Анвил, сделавшая снимок двоих принцев и двух герцогинь во время одного и недавних мероприятий.