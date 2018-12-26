Какой позор! Родственница Кейт Миддлтон позирует обнаженной

Среди кровных родственников герцогини Кембриджской затесалась... стриптизерша! Катрина Дарлинг работает в одном из ночных клубов Лондона. Она известна не только в Британии, ее фотографии украшали журналы для мужчин и в Америке. СМИ утверждают, что бабушка этой самой Катрины приходилась родной сестрой дедушке Кейт Миддлтон, и выходит, что стриптизерша — троюродная сестра герцогини.