Какой позор! Родственница Кейт Миддлтон позирует обнаженной
Родственница герцогини Кембриджской публикует слишком откровенные снимки в своем Instagram. И в этом нет ничего удивительного, ведь она работает стриптизершей.
Среди кровных родственников герцогини Кембриджской затесалась... стриптизерша! Катрина Дарлинг работает в одном из ночных клубов Лондона. Она известна не только в Британии, ее фотографии украшали журналы для мужчин и в Америке. СМИ утверждают, что бабушка этой самой Катрины приходилась родной сестрой дедушке Кейт Миддлтон, и выходит, что стриптизерша — троюродная сестра герцогини.
В канун Рождества развратная дама поделилась смелыми снимками в социальных Сетях, передает Daily Star.
После того, как в 2010 году выяснилось, что Катарна является родственницей Кейт за ней стали пристально следить СМИ. И она их не разочаровывает! Смотрите свежие фото!