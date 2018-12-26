Ср, 26.12.2018
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  • Какой позор! Родственница Кейт Миддлтон позирует обнаженной

Какой позор! Родственница Кейт Миддлтон позирует обнаженной
Смотрите фото!

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Kate Middleton.

ФОТО: Frank Augstein / PA Wire/PA Images

Родственница герцогини Кембриджской публикует слишком откровенные снимки в своем Instagram. И в этом нет ничего удивительного, ведь она работает стриптизершей.

Среди кровных родственников герцогини Кембриджской затесалась... стриптизерша! Катрина Дарлинг работает в одном из ночных клубов Лондона. Она известна не только в Британии, ее фотографии украшали журналы для мужчин и в Америке. СМИ утверждают, что бабушка этой самой Катрины приходилась родной сестрой дедушке Кейт Миддлтон, и выходит, что стриптизерша — троюродная сестра герцогини.

В канун Рождества развратная дама поделилась смелыми снимками в социальных Сетях, передает Daily Star.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Katrina Darling (@katrinadarling) on

После того, как в 2010 году выяснилось, что Катарна является родственницей Кейт за ней стали пристально следить СМИ. И она их не разочаровывает! Смотрите свежие фото!

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