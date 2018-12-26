Фото: 76-летняя мать Леры Кудрявцевой привела народ в восторг

Фотографии из телецентра «Останкино» возбудили волну комментариев. Поклонники Леры Кудрявцевой не ожидали, что ее мать выглядит столь молодо и эффектно.

Александра Ивановна предстала на снимках в яркой розовой блузке и с модным каре. Ее образ дополнили элегантные украшения из жемчуга.

«Красотки», «Обе такие красивые», «Мама ваша красавица!!! И вы конечно!!», «Лера, какая очаровательная мама!!!», «Прелестницы», «Очень мама у Леры красивая и молодая!», «Генетика», – высказали комплименты Кудрявцевым фолловеры. Многие также отметили, что теперь ясно, в кого Лера Кудрявцева такая красивая и эффектная.