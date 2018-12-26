Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз?! Гороскоп на 26 декабря

Весы

Позитивные тенденции сильны, влияние их ощущается во многих сферах жизни. Наибольших успехов добьются те, кто готов занять активную жизненную позицию, приложить усилия для достижения цели. Возможно улучшение финансового положения, появление новых источников дохода. Не исключено восстановление деловых отношений, которые казались перспективными, но не оправдали ваших надежд; сотрудничество на новых условиях окажется весьма выгодным. В личных отношениях не должно быть места иллюзиям, намекам и догадкам. Будьте искренни с близкими, постарайтесь развеять их заблуждения, касающиеся ваших планов и намерений. Нежелательно участие в многолюдных мероприятиях.

Скорпион

День возвращения к старым планам, идеям и проектам. Сегодня вам предстоит пересмотреть не только свои цели, но и методы их достижения. Приходится приспосабливаться к не самым благоприятным обстоятельствам, проявлять гибкость, отказываться от привычной тактики. Наградой за ваши старания будет улучшение ситуации в профессиональной сфере, появление влиятельных покровителей; заключенные сделки сулят большую прибыль. День подходит для совершения обдуманных, запланированных покупок. Поддержка друзей и родственников вам обеспечена, однако не всегда она будет принимать ожидаемую форму. Будьте терпеливы с людьми, пытающимися наставить вас на путь истинный, – конфликт не поднимет вам настроения и может иметь долгосрочные последствия.

Стрелец

Воздержитесь от участия в сомнительных проектах, отложите дела, требующие серьезных усилий и высокой концентрации внимания. Этот день совершенно не подходит для подвигов на трудовом поприще, проявления яркой индивидуальности в профессиональных отношениях. Недопустимы скорые суждения и необдуманные поступки; избежать затруднений смогут лишь те, кто способен рассуждать логически и здраво оценивать собственные возможности. Этот день может принести одиноким Стрельцам новые увлечения, головокружительные романы. Страсти кипят даже в стабильных парах, чьи чувства проверены временем. Свободное время лучше провести с любимым человеком, родственниками, друзьями; при посещении многолюдных мероприятий не исключены крайне неприятные встречи.

Козерог

Вполне удачный день. Улучшается финансовое положение, восстановление сотрудничества со старыми деловыми партнерами сулит увеличение доходов. Развитие событий докажет, что вы верно выбрали путь и придерживаетесь достойных ориентиров; остаются в прошлом разногласия и конфликты на работе, появляется возможность в полной мере проявить свои таланты и склонности. Очень удачным будет день для влюбленных, чьи отношения становятся все более серьезными и глубокими. Велика вероятность новых знакомств. В семье же могут возникнуть проблемы, решение которых отнимет немало времени и сил. Не следует проявлять чрезмерную требовательность по отношению к младшим родственниками: они сегодня особенно обидчивы.

Водолей

Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Достижение поставленных целей дается легко, появляется возможность найти единомышленников и союзников. Ваши идеи находят понимание и одобрение, их реализация – вопрос времени. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба. Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и увлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.

Рыбы