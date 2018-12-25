Вт, 25.12.2018
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  • Фото: Светлана Лобода в мини-платье засветила пышное декольте

Фото: Светлана Лобода в мини-платье засветила пышное декольте

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая осенью попала в больницу, на вручении российской премии вышла в свет в роскошном черном платье с открытым декольте, пишет Сегодня.

"С Днем Рождения , Димочка! Береги себя, будь здоров и счастлив", – написала звезда, поздравляя российского певца Диму Билана, который на фото сидит возле нее. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Пользователи присоединились к пожеланиям и обратили внимание на роскошные формы певицы, которая весной текущего года родила вторую дочь. "Аж челюсть отпала", "Невероятная", "Какая же она красивая!", "Очень красиво, но зачем же выходить на сцену в черной комбинации", "Света, а твоя грудь стала еще больше", – восхитились юзеры в комментариях.

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