Четыре новогодних мифа об алкоголе

Миф об алкоголе: в тяге к спиртному виноваты гены. По словам Евгения Брюна в отношении привычки потреблять алкоголь хотя и существуют генетические факторы риска, – но их влияние минимально. На формирование зависимости, влияют воспитание, окружение и образование человека, а не его генетика, констатировал нарколог, передает Medikforum.

«Гена алкоголизма нет, и его никогда не откроют, его не существует по определению. Потому что если нет алкоголя, то нет и алкоголизма», – отметил эксперт.

Миф об алкоголе: шампанское с пеплом исполнит желание. Многим хорошо известна новогодняя традиция выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой, на которой пишется самое заветное желание. Подобное действие может привести к проблемам со здоровьем. В частности, этот милый новогодний жест способен привести к отравлению.

Миф об алкоголе: вместе с энергетиком – а что такого? Перед новогодними праздниками наркологи особенно настойчиво советуют не смешивать спиртное с энергетическими напитками. Сочетание алкогольных и энергетических напитков маскирует возникающее токсическое действие, в результате чего человек не замечает признаков отравления.