Четыре новогодних мифа об алкоголе

В преддверии новогодних праздников главный российский специалист-нарколог Евгений Брюн заявил о том, что гена алкоголизма, о котором так много говорят, – в действительности не существует. Также, как оказалось, для здоровья может быть очень опасной традиция выпивать шампанское с пеплом.
Миф об алкоголе: в тяге к спиртному виноваты гены. По словам Евгения Брюна в отношении привычки потреблять алкоголь хотя и существуют генетические факторы риска, – но их влияние минимально. На формирование зависимости, влияют воспитание, окружение и образование человека, а не его генетика, констатировал нарколог, передает Medikforum.
«Гена алкоголизма нет, и его никогда не откроют, его не существует по определению. Потому что если нет алкоголя, то нет и алкоголизма», – отметил эксперт.
Миф об алкоголе: шампанское с пеплом исполнит желание. Многим хорошо известна новогодняя традиция выпивать бокал шампанского с сожженной бумажкой, на которой пишется самое заветное желание. Подобное действие может привести к проблемам со здоровьем. В частности, этот милый новогодний жест способен привести к отравлению.
Миф об алкоголе: вместе с энергетиком – а что такого? Перед новогодними праздниками наркологи особенно настойчиво советуют не смешивать спиртное с энергетическими напитками. Сочетание алкогольных и энергетических напитков маскирует возникающее токсическое действие, в результате чего человек не замечает признаков отравления.
Миф об алкоголе: похмеляться лучше подобным. Нарколог Евгений Брюн настоятельно рекомендует не похмеляться спиртным, а также не употреблять в состоянии похмелья аспириносодержащие препараты. На следующий день после новогоднего застолья полезно есть кисломолочные продукты, крепкие бульоны, супы, соленья, а также пить рассола - это эффективно помогает снизить интоксикацию организма в целом.