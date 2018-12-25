Наоми Кэмпбелл показала себя без парика: у нее почти не осталось волос

48-летняя звезда, которая уже давно имеет проблему с волосами, в последнее время постоянно прятала голову под париком или чалмой.

Однако сейчас на своей странице Instagram Наоми опубликовала селфи, на котором позирует без парика.

"Голая", - лаконично подписала снимок Кэмпбелл.

Однако поклонники наоборот с восторгом встретили честно фото звезды. В комментариях подписчики писали, что модель имеет красивый вид, а многие даже назвал "королевой" и "иконой".