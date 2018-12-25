Не верь глазам своим! В торговом центре в Риге появился невероятный 3D рисунок
С 13 по 19 декабря всемирно известный уличный художник из Хорватии Филип Мрвель гостил в Латвии, чтобы создать необычное художественное произведение в торговом парке Alfa, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на ЛЕТА. Процесс творения и результат невероятной оптической иллюзии смотрите в нашей фотогалерее!
Галерея: 3D рисунок в торговом парке
Отметим, что Филип – единственный представитель 3D уличного искусства в Хорватии и ближних к ней странах.
Он работает в анаморфической технике – другими словами, он создает оптическую иллюзию.
Чтобы насладиться работами хорватского художника, нужно использовать, например, мобильный телефон или найти правильный ракурс.
Впервые Филип начал популяризировать этот вид искусства в 2010 году. За эти годы художник приобрел мировую известность, потому что провел за рисованием более 20 000 часов, побывал более чем в 12 миссиях по всему миру и получил разнообразный опыт с самыми разными цветами, в уличном творчестве, в помещениях, в 2D, 3D, индивидуально и в составе творческих команд.
В сентябре 2013 года Филип создал самую длинную в мире анаморфическую картину длиной 140,3 м, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.