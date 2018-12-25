Не верь глазам своим! В торговом центре в Риге появился невероятный 3D рисунок

Впервые Филип начал популяризировать этот вид искусства в 2010 году. За эти годы художник приобрел мировую известность, потому что провел за рисованием более 20 000 часов, побывал более чем в 12 миссиях по всему миру и получил разнообразный опыт с самыми разными цветами, в уличном творчестве, в помещениях, в 2D, 3D, индивидуально и в составе творческих команд.