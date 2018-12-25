Вт, 25.12.2018
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Бомба! Анна Седокова показала фигуру в розовом купальнике

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Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая ранее рассказала о личной жизни, в своем Instagram-аккаунте обнародовала фотографию с отдыха. На снимке звезда загорает в розовом купальнике.

Подписчикам понравилось фото артистки. Они засыпали Седокову комплиментами и написали много лестных слов о ее красоте. "Ниче так орешек", "Вау", "Красотка!" "Вы умеете удивлять", "Идеальная", "Фигурка отпад, все в меру", "Бомба!", "Аппетитная такая", "Сплошной секс!" — пишут в комментариях.

Отметим, всего за шесть часов после публикации пост артистки собрал более 113 тысяч лайков.

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