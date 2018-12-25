Забыла надеть платье? Волочкова поразила Сеть откровенным нарядом

Многим пользователям Сети наряд российской звезды не понравился: "Платье просто пипец. Конечно, понятно, что стоит миллионы и выстрадано, и я вообще завидую, нищая и что там еще, но это ужас. Прозрачная юбка выдает синюшные ноги женщины 40+", "Мне тоже очень не нравиться, достойная женщина, а наряд как выношенное концертное платье десятилетней давности", "Сколько может продолжаться этот трэш?! Вы как будто специально напяливаете на себя отвратительные вещи, чтобы вызвать шквал негативных комментов. Вы уже с таким пробегом, что категорически нельзя надевать платье-гимнастический костюм".