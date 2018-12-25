Преобразившаяся Лариса Гузеева показала подноготную новогоднего огонька

Съемки программ, которые обычно транслируются в новогоднюю ночь, начинаются еще в середине ноября. Для рядового зрителя это кажется странным, многие убеждены, что знаменитости предпочитают проводить Новый год не с семьей, друзьями и близкими, а перед камерами.

Сейчас же, с развитием социальных сетей, не стало секретом, что артисты принимают участие в новогодних программах за месяц (а то и больше) до главного события года. Впрочем, многие знаменитости не скрывают, что действительно предпочитают в Новый год не сидеть перед телевизором дома, а выступить на каком-нибудь корпоративе за внушительные деньги.

Однако подавляющее большинство артистов все же выбирают между работой в новогоднюю ночь и семьей второе. Для этого они заранее стараются выполнить все договоренности, поучаствовать в большом объеме съемок за наименьшее время, чтобы потом со спокойной душой предаться вожделенному отдыху.

Среди таких звезд – и популярная актриса, телеведущая Лариса Гузеева. Артистка снялась в новогоднем огоньке, со съемок которого выложила отрывок на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

«Рабочий момент. Началась самая нервная предновогодняя неделя – соберитесь! Все успеем!» – поддержала подписчиков Гузеева, показав подноготную съемок новогодней передачи.