Впервые магистром «Что? Где? Когда?» стала женщина

Причиной такого решения ведущего игр клуба Бориса Крюка стала яркая игра Овдеенко на протяжении многих лет. Последний раз медаль магистра вручалась 10 лет назад. Тогда ее обладателем стал Андрей Козлов, который присоединился к Александру Друзю, Виктору Сидневу и Максиму Поташеву, сообщает Life.ru.