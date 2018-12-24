Прибалтийский миллионер рассказал, сколько стоит юбилей с Галкиным
Латвийский миллионер Юлий Круминьш в середине декабря устроил в Рижском Латышском обществе грандиозную вечеринку по случаю своего 75-летия. На ней присутствовали Айнар Шлесерс, Виталий Гаврилов, Александр Шенкман и другие представители бомонда, передает Rus.TVNET.
Для гостей пела Лайма Вайкуле, их развлекал шоумен Максим Галкин. О том, сколько стоило пригласить российского юмориста, господин Круминьш рассказал в видеоинтервью.
Видео: Сколько стоит пригласить Галкина?
"Максима Галкина я знаю с 2001 года. Тогда я устроил у себя на ранчо в Балтэзерсе большую вечеринку. Был большой бал, приехали Пугачева, Галкин, который еще не был так знаменит, а только появился на эстраде. Тогда я с ним и познакомился.
Он мне сказал: "Я хочу построить такой же дом, мне он нравится". Но построил что-то совсем другое, похожее на дворец", - вспоминает Юлий Круминьш.
По словам господина Круминьша, в его гостинице Alvine в Юрмале летом часто гостили знаменитости. Галкин с Пугачевой гостили там три лета, останавливались также Басков и Киркоров.
Фото: Юлий Круминьш в Юрмале
Рассказывая о юбилее, Круминьш признался: "Галкин выступал почти час. Он подготовился специально к моему юбилею, исполнил выдержки из моей книги — про Юрканса, как я у его отца стянул нижнее белье, и много других фрагментов… Он выучил целую фразу на латышском.
Появление Галкина было сюрпризом для всех. У него напряженный график: 14 декабря он был в Ленинграде, 15-го был у меня, а в воскресенье уехал в Москву".
На вопрос о том, сколько стоит пригласить Галкина на юбилей, и пришлось ли вообще платить, Юлий Круминьш ответил так:
"Скажу честно, на этот раз Галкин мне подарил выступление, он не дал мне заплатить...".
"Я готовился к юбилею полгода, он стал посвящением — как и моя книга — моим детям и внукам, — подчеркивает Юлий Круминьш. — Четыре камеры снимали нас со всех сторон.
Премьера этого фильма запланирована через 30-40 лет, когда мои дети достигнут моего возраста. И когда внуки станут взрослыми, и у них появятся свои дети — и они увидят своего дедушку. Поэтому был устроен такой бал".