ТОП-3: Самые прихотливые женщины по знаку Зодиака

Одни из нас более прихотливы, другие - практичные и легко идут на компромисс, пишет Lifter.

Вот три самых прихотливых знака Зодиака, отношения с которыми могут быть очень сложными.

Рак (21 июня - 22 июля)

Девушка Рак является идеальным партнером во многих отношениях. Она воспитана и мила. Тем не менее, ее прихотливость отталкивает.

Ей нужно постоянное внимание и физический контакт. Она не очень стрессоустойчива и часто расстраивается по мелочам.

Не подходит Овнам, которые очень нетерпеливы, и Весам, которые пытаются угодить всем.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеи - романтики в глубине души, и они не боятся показать это. Они любят традиции и будут расстроены, если вы забудете ваши общие даты и праздники.

Они очень привязываются к людям, очень откровенны и правдивы.

Не подходят Тельцам, из-за их последовательности и независимости, и Скорпионам, из-за тяги к тайнам.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Когда Весы привязываются к кому-либо, их потребность в постоянном контакте постоянно растет. Они буквально душат партнера своим присутствием и заботой.

Несовместимы с Раками, и-за большой эмоциональности, и очень практичными Козерогами.