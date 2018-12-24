Самая сексуальная модель в мире искала нужный ракурс. Пожохе, она его нашла...
Модель опубликовала провокационное фото, подписав его лишь одним словом "Детали".
Эмили Ратаковски вернулась к работе над своими лучшими ракурсами и нашла, по всей видимости, самый выдающийся. 27-летняя модель и актриса опубликовала в Instagram фотографию, которая не могла остаться без внимания ее поклонников. Крупным планом Эмили запечатлела свою соблазнительную пятую точку, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
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Для меня это полное безумие, когда устанавливают какие-то правила, как должна выглядеть феминистка. Это сексизм.
В начале года Эмили вышла замуж за продюсера, с которым она встречалась всего пару месяцев. После такого серьёзного шага модели пришлось стерпеть достаточно издевок.
После свадьбы знакомые говорили мне: "Вау, я думала, его хватит на три недели". Никто не может серьезно относиться к выбору женщины, если она заходит за рамки привычного для них