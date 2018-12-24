Российская модель, которую в 90-е облили кислотой, вышла замуж

Участница конкурса "Мисс Сочи – 1998" вышла замуж за молекулярного биолога из Москвы, сообщает «Стархит».

В 1998 году Элеонора Кондратюк была перспективной 17-летней моделью из Сочи. На местном конкурсе красоты девушка заняла третье место и завоевала титул "Мисс Очарование". Казалось, что девушку ждёт блестящее будущее, но год спустя всё изменилось. Бандит, которого нанял отвергнутый поклонник, напал на Элеонору со спины и вылил ей в лицо кислоту. Девушка получила ужасный химический ожог и потеряла зрение.

Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль!

История изуродованной красавицы прогремела на всю Россию. Сама же Элеонора на некоторое время впала в депрессию — она не видела смысла продолжать жить и тем более бороться с ужасным состоянием. И все же ей удалось взять себя в руки — она не только справилась с потрясением, но и стала помогать другим людям, попавшим в сложные ситуации. Она получила психологическое образование и даже написала книгу "Я выбрала жизнь".

ФОТО: скриншот

С момента нападения красавица перенесла больше 200 пластических операций и сейчас готовится к новой процедуре. Но это не помешало ей обрести личное счастье — как стало известно, недавно она вышла замуж на московского биолога. Сама Элеонора называет его подарком судьбы.