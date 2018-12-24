Ну вот и все... Семь пар российского шоу-бизнеса, которые расстались в 2018 году

Сергей Шнуров и Матильда

Новость о разрыве Сергея Шнурова и Матильды стала словно громом среди ясного неба. Супруги рассказали о принятом решении в социальных сетях, не став уточнять причину.

Сергей Шнуров и Матильда. ФОТО: Instagram

Однако, по информации источника, близкого к паре, Матильда настолько привыкла с разгульному образу жизни супруга, что сама начала брать с него пример. В итоге девушка могла не ночевать дома, а вскоре музыкант застал её в постели с другим.

Просто двигаться вперед, лучше без оглядки. Если женщина вам врёт, значит, всё в порядке, - сказал он.

Гуф и Кети Топурия

Об измене Гуфа стало известно благодаря самой любовнице. 18-летняя Яна Шевцова — из Екатеринбурга. Девушка хотела стать единственной для рэпера и рассказала об их связи Кети Топурии.

ФОТО: Instagram

По словам Яны, она встречалась с Гуфом в течение двух лет и даже сделала аборт. Однако её план обернулся крахом, она осталась ни с чем. Впрочем, отношения Гуфа и солистки "А-студио" на этом закончились.

У него изначально была мечта переспать с тёлкой из "А-студио". Потом как-то всё закрутилось, и он сам не понял. Прилетаю к нему, и он мне говорит: "Мне скучно с Кети, я не хочу с ней быть, я не могу с ней быть, я пять раз пытался с ней расстаться", - сказала Яна Шевцова.

Дакота и Влад Соколовский

Пара бывших участников "Фабрики звёзд" была самой красивой в российском шоу-бизнесе. В социальных сетях звёзды демонстрировали семейную идиллию, но правда оказалась куда ужаснее. Выяснилось, что всё это время Влад Соколовский изменял своей супруге, даже когда она была беременна.

ФОТО: Instagram

Это были десятки "девушек", многих из них я знаю лично, многие из них были моими "приятельницами", вхожими в мой дом. Практически все наши общие друзья, которые встречали меня из роддома, знали об этом и покрывали его, - сказала Дакота.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Артисты были в браке более 30 лет, когда стало известно, что Евгений Петросян завел себе молодую любовницу. Народный артист РСФСР променял жену на свою 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову, после чего и было принято решение о разводе.

ФОТО: Ladygin Alexei / ITAR-TASS

Причем Елена Степаненко решила отомстить 72-летнему супругу по полной — юмористка пыталась отсудить у него 80 процентов состояния, то есть более одного миллиарда рублей.

Виктория Боня и французский миллиардер

Недолго длилась сказка Виктории Бони, которая хвасталась во всех интервью своим новым возлюбленным — 41-летним французским миллиардером, владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital Пьером Андюраном. Выяснилось, что спустя несколько месяцев пара рассталась.

ФОТО: Instagram

Однако вскоре во время прямого эфира Боня рассказала, что Пьер заплатил ей полмиллиона долларов за фальшивый роман. В ответ бизнесмен назвал бывшую возлюбленную вруньей и проституткой. Однако Боня всё равно нашла способ выкрутиться. В "Инстаграме" 38-летняя телезвезда объяснила, что её просто неправильно поняли, а слова о $500 тыс. были шуткой.

Иван Краско и Наталья Шевель

Брак народного артиста России Ивана Краско и его ученицы Натальи Шевель, которая младше его на 60 лет, сразу вызвал много вопросов. Однако девушка уверяла, что искренне любит актёра и готова с ним провести остаток жизни.

Ivan Krasko ja Natalja Ševel Иван и Наталья Краско. ФОТО: SCANPIX

Тем не менее поводом для развода стало отсутствие секса. 87-летний актер рассказал, что жена настолько боялась забеременеть, что даже ни разу не спала с ним.

Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего, - сказал актер.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и турецкий бизнесмен сыграли свадьбу в 2009 году после четырёх лет отношений. Роскошное бракосочетание состоялось в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья "Адам и Ева". В 2011 году Ани родила дочь, которую назвали Софией.

Ани Лорак с мужем. ФОТО: Скриншот с Instagram