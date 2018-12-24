Вот так мини! Кайли Дженнер сверкнула фигурой в коротком платье

1 февраля 2018 года Кайли Дженнер впервые стала матерью. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не скрывает дочь Сторми от общественности: она часто делится в Instagram новыми фото с малышкой и бойфрендом Трэвисом Скоттом.