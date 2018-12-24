Пн, 24.12.2018
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  • Вот так мини! Кайли Дженнер сверкнула фигурой в коротком платье

Вот так мини! Кайли Дженнер сверкнула фигурой в коротком платье
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

1 февраля 2018 года Кайли Дженнер впервые стала матерью. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не скрывает дочь Сторми от общественности: она часто делится в Instagram новыми фото с малышкой и бойфрендом Трэвисом Скоттом.

На этот раз Кайли решила устроить себе выходной от материнских обязанностей и отправилась на встречу с подругой Джорджин Вудс.

ФОТО: Vida Press

Кайли выбрала эффектный образ: ультракороткое мини платье из белого атласа с бантами и перьями она дополнила классическими лодочками в тон и миниатюрной сумочкой.

ФОТО: Vida Press

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