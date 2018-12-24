Вот так мини! Кайли Дженнер сверкнула фигурой в коротком платье

Вот так мини! Кайли Дженнер сверкнула фигурой в коротком платьеФОТО!
24 декабря 2018, 11:23
1 февраля 2018 года Кайли Дженнер впервые стала матерью. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» не скрывает дочь Сторми от общественности: она часто делится в Instagram новыми фото с малышкой и бойфрендом Трэвисом Скоттом.
На этот раз Кайли решила устроить себе выходной от материнских обязанностей и отправилась на встречу с подругой Джорджин Вудс.
Кайли выбрала эффектный образ: ультракороткое мини платье из белого атласа с бантами и перьями она дополнила классическими лодочками в тон и миниатюрной сумочкой.