Все ахнули: графиня Копли носит под сердцем наследника!СМОТРИ ФОТО!
24 декабря 2018, 0:16
Эстонский рэпер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом Beebilõust, пришел на съемки новогоднего шоу для Kanal 2 в компании своей возлюбленной - Ингрид Мянд, известную в Сети как графиня Копли. Этим совместным выходом в свет пара подтвердила, что ожидает появления ребенка.
Чуть позже в своем Instagram рэпер опубликовал фото, на котором он изображен вместе с Ингрид и подписал его: "Чтобы ваши рождественские праздники были такими же прекрасными, как и наш Янов день".