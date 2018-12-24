Пн, 24.12.2018
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  • Все ахнули: графиня Копли носит под сердцем наследника!

Все ахнули: графиня Копли носит под сердцем наследника!
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Ingrid Mänd

ФОТО: Instagram

Эстонский рэпер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом Beebilõust, пришел на съемки новогоднего шоу для Kanal 2 в компании своей возлюбленной - Ингрид Мянд, известную в Сети как графиня Копли. Этим совместным выходом в свет пара подтвердила, что ожидает появления ребенка. 

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Чуть позже в своем Instagram рэпер опубликовал фото, на котором он изображен вместе с Ингрид и подписал его: "Чтобы ваши рождественские праздники были такими же прекрасными, как и наш Янов день". 

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