Регина Тодоренко показала видео из родильного зала

О своих родах и новорожденном телеведущая по-прежнему молчит. На днях она лишь показала в сториз, что ей сейчас помогают родители — на видео они гуляют с коляской.

Зато Топалов показал жену и ребенка в машине, даже, кажется, назвав его имя. После такого затяжного молчания после родов еще 5 декабря, подписчики пары считают, что они только пиарятся на этом.