Вс, 23.12.2018
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Регина Тодоренко показала видео из родильного зала

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ФОТО: Кадр из видео

В новом выпуске шоу «Пятница с Региной» еще беременная Тодоренко пообщалась сразу с несколькими известными женщинами, а потом устроила экскурсию по родильному залу.

О своих родах и новорожденном телеведущая по-прежнему молчит. На днях она лишь показала в сториз, что ей сейчас помогают родители — на видео они гуляют с коляской.

Зато Топалов показал жену и ребенка в машине, даже, кажется, назвав его имя. После такого затяжного молчания после родов еще 5 декабря, подписчики пары считают, что они только пиарятся на этом.

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