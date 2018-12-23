Егор Крид оказался под капельницей в разгар новогодних корпоративов
Певец находится в одной из московских больниц. 24-летний артист поделился новым кадром из палаты в Instagram.
Егор Крид оказался в клинике в Сургуте, о чем ранее сообщил в своем микроблоге. 19 декабря организаторы его концерта сообщили об отмене выступления исполнителя «по техническим причинам».
Певец опубликовал новое видео, где лежит под капельницей, в Stories в Instagram. Судя по всему, Криду не стало лучше. «Утро начинается не с кофе», – подписал ролик артист. А всего за день до этого Егор разместил в соцсети фотографию с концерта, под которой напомнил фолловерам, что не стоит унывать, «даже когда кажется, что твоя жизнь катится под откос».
После этого Крид получил множество сообщений от обеспокоенных поклонников. «Зайка, поправляйся, береги себя, меньше работай… Здоровье нельзя купить», «Егор Крид, выздоравливайте скорей», «Да, самое главное всегда держаться на плаву», «Выздоравливай скорее и больше не пугай нас так», – высказались фанаты певца.