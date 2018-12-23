Егор Крид оказался под капельницей в разгар новогодних корпоративов

Певец опубликовал новое видео, где лежит под капельницей, в Stories в Instagram. Судя по всему, Криду не стало лучше. «Утро начинается не с кофе», – подписал ролик артист. А всего за день до этого Егор разместил в соцсети фотографию с концерта, под которой напомнил фолловерам, что не стоит унывать, «даже когда кажется, что твоя жизнь катится под откос».