Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в 2019 году ждет успех

Для многих людей 2019 год будет удачным, однако не обойдется и без трудностей. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, какие возможности ожидают нас в грядущем году. По его словам наиболее благоприятным это время будет особенно для трех знаков Зодиака, передает TopNews.

В первую очередь, успех ждет Дев – для них 2019 год будет очень успешным, будут реализовываться все намеченные идеи и мечты. Это касается как духовного, так и материального уровня. Астролог советует девам предварительно построить планы на предстоящий год, и четко им следовать. Тогда, уверен Глоба, носители этого знака зодиака увидят очень скоро положительный эффект.

2019 год будет очень успешным и для Скорпионов. В год Свиньи у представителей этого знака очень много сил и энергии, благодаря чему у них получится реализовать все свои задачи и планы и достигнуть того, что хочется. Главное — направить энергию в нужное русло, предупреждает астролог.