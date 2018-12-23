Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых в 2019 году ждет успех
Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым уготован громкий успех в 2019 году.
Для многих людей 2019 год будет удачным, однако не обойдется и без трудностей. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, какие возможности ожидают нас в грядущем году. По его словам наиболее благоприятным это время будет особенно для трех знаков Зодиака, передает TopNews.
В первую очередь, успех ждет Дев – для них 2019 год будет очень успешным, будут реализовываться все намеченные идеи и мечты. Это касается как духовного, так и материального уровня. Астролог советует девам предварительно построить планы на предстоящий год, и четко им следовать. Тогда, уверен Глоба, носители этого знака зодиака увидят очень скоро положительный эффект.
2019 год будет очень успешным и для Скорпионов. В год Свиньи у представителей этого знака очень много сил и энергии, благодаря чему у них получится реализовать все свои задачи и планы и достигнуть того, что хочется. Главное — направить энергию в нужное русло, предупреждает астролог.
Наконец, Рыбам в 2019 году будет вести практически во всех начинаниях, и это станет очень большим плюсом. Все будет получаться на «ура». Многих рыб посетит идея о дополнительном заработке, в этот период у них появится возможность осуществить желаемое.