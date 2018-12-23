Вс, 23.12.2018
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  • 40 лет на сцене! Анне Вески отметила юбилей карьеры ярким шоу в Saku Suurhall

40 лет на сцене! Анне Вески отметила юбилей карьеры ярким шоу в Saku Suurhall
Смотрите галерею!

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22 декабря на арене Saku Suurhall с грандиозным шоу под названием «40 лет на сцене» выступила горячо любимая певица Анне Вески.

Большой сольный концерт приурочен к 40-летнему юбилею карьеры исполнительницы, названной жителями страны самой известной звездой Эстонии.

В рамках двухчасового выступления прозвучали самые известные хиты Анны Вески, в том числе и на русском языке. Также певица исполнила новые песни. На концерте выступили и специально приглашенные гости.

Смотрите галерею!

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