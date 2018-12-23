Вс, 23.12.2018
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  • «Пол поплыл»: Cветлану Лободу поймали на грубом фотошопе

«Пол поплыл»: Cветлану Лободу поймали на грубом фотошопе

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Украинскую певицу затроллили за неумелое использование фотошопа. Судя по всему, Лобода сделала более стройными свои ноги, сообщает korrespondent.net

Украинская певица Светлана Лобода, проводящая много времени в России, попалась на ретуши фото. Неудачный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Лобода стоит в гримерке с бумажным стаканчиком в зубах. Босая звезда стоит на шкуре в черном комбинезоне, практически обнажающем грудь. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

Но практически все поклонники певицы обратили внимание на то, что звезда, судя по всему, использовала фотошоп. Плитка на полу и дверь на заднем плане «поплыли», потеряв свои естественные линии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

че будет?😬😎

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Тем ни менее фото за полдня набрало больше 134 тысяч лайков. Сама Лобода никак не прокомментировала «прокол» с ретушью.

Ранее фото Лободы над унитазом высмеяли в Сети. Звезда сделала снимок в туалете в Берлине, во время тура по Германии. 

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