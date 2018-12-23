«Пол поплыл»: Cветлану Лободу поймали на грубом фотошопе

Украинскую певицу затроллили за неумелое использование фотошопа. Судя по всему, Лобода сделала более стройными свои ноги, сообщает korrespondent.net.
Украинская певица Светлана Лобода, проводящая много времени в России, попалась на ретуши фото. Неудачный снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Лобода стоит в гримерке с бумажным стаканчиком в зубах. Босая звезда стоит на шкуре в черном комбинезоне, практически обнажающем грудь. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками.
Но практически все поклонники певицы обратили внимание на то, что звезда, судя по всему, использовала фотошоп. Плитка на полу и дверь на заднем плане «поплыли», потеряв свои естественные линии.
Тем ни менее фото за полдня набрало больше 134 тысяч лайков. Сама Лобода никак не прокомментировала «прокол» с ретушью.
Ранее фото Лободы над унитазом высмеяли в Сети. Звезда сделала снимок в туалете в Берлине, во время тура по Германии.