Какие непредсказуемые моменты ожидать каждому знаку Зодиака в 2019 году?

Овен

В начале года нужно не бояться совершать все то новое, чего не было в жизни знаков. Февраль — лучшее время для реализации своих проектов и задумок. Со всей осторожностью нужно отнестись к августу. Ожидаются настолько непредвиденные расходы, что есть возможность разориться и долго не выйти на финишную прямую.

Телец

Целый год знаки будут находиться в шоке от того, настолько их не понимают окружающие. Но не нужно огорчаться и делать поспешных выводов о том, что все настроены против представителя. Сделайте анализ своих поступков и решите, что делали не так. Не стройте планов на апрель. Этот месяц лучше переждать, чем после него разгребать все завалы.

Близнецы

Собственные силы на свершение новых дел понадобятся в июне. Но если сомневаетесь в успехе или интуиция подсказывает о провале, лучше отложить задуманное на более перспективный период. Летом следует хорошо отдохнуть, чтобы после отпуска все поставленные задачи решались быстро и легко. И тогда знак сможет реабилитироваться в своих глазах.

Рак

Ушедшее время — не повод грустить и предаваться несбывшимся мечтам. Время для реализации своих планов не позднее июля. Если не успели в этот период, не стоит доделывать свои дела в осеннее время. Сентябрь и ноябрь — самое худшее время для новых свершений и прикладывания усилий. Выполненные действия могут не дать нужного результата.

Лев

В марте пришло время разобраться со своими мыслями и продумать ход дальнейших действий. Избегайте авантюрных приключений в мае и августе. Есть риск потерять часть своих сбережений. Также не заключайте сомнительных сделок в сентябре. Отдых начинайте планировать с середины лета и осуществите его до конца сезона. Не доверяйте новому человеку, с которым познакомитесь в октябре при неожиданных обстоятельствах.

Дева

Пришло время заниматься самосовершенствованием, но для этого нужно выбрать правильное время. Именно начало года станет стартовой точкой отсчета для будущих результатов. В марте не стоит отправляться в длительные командировки, а в ноябре — на отдых. Это время проведите в спокойном ритме без лишних негативных эмоций.

Весы

Февраль подходит для пересмотра всех своих ценностей и налаживания новых отношений. Не бойтесь развивать свои творческие способности и пробовать что-то новое. Июль — пришло время для встреч с друзьями и приятных вечеринок. Не откажите себе в удовольствии. В августе не упустите покровителя, который поможет с новой работой. Есть шанс проявить свои организаторские качества. А в октябре не стоит суетиться и брать на себя те обязательства, которые не под силу.

Скорпион

Не затевайте серьезные мероприятия в начале мая, есть шанс переоценить свои возможности. Врожденная самоуверенность может серьезно пошатнуться, если не поступится принципами в сентябре. В ноябре может появиться шанс на успех, но он будет зависеть от построенного заранее фундамента перспектив.

Стрелец

Суета в феврале не приведет ни к чему хорошему. Весь апрель кто-то из близкого окружения может провоцировать конфликтную ситуацию, но не нужно обращать внимание на некоторые мелочи. Резкие перепады настроения гарантированы в том случае, если знак будет поддаваться на провокации. Сентябрь — лучшее время для расслабления и понимания того, что нервотрепка ничего не стоит.

Козерог

В январе намечается некоторое разочарование в своем любимом человека. Но всю эту кризисную ситуацию лучше переждать, не накаляя обстановку. Последовательность в своих действиях — лучший девиз для апреля. Не показывайте свою слабую сторону перед окружающими. Все действия знака будут оценены в ноябре.

Водолей

В марте придется взвалить на себя непосильную ношу и приступить к обязанностям, которые не соответствуют установленным правилам. Не бойтесь перемен, и смело двигайтесь вперед. В июле будьте равными со своими коллегами и не перегибайте уровень общения. В декабре предстоит подводить итоги и получать по результатам.

Рыбы