День будет непростым для этих знаков Зодиака: гороскоп на 23 декабря

Дева

Очень много сил отнимет решение бытовых и профессиональных проблем. Вам сложно правильно расставить приоритеты, поскольку приходится учитывать не только собственные интересы, но и желания окружающих. Любые проявления эгоизма могут привести к серьезным проблемам в деловых и личных отношениях, спровоцировать конфликты и волну взаимных упреков. В вопросах финансов вы чувствуете себя вполне уверенно, верные решения принимаются своевременно и быстро воплощаются в жизнь. Не стоит вы этот день отправляться в долгие, опасные и утомительные поездки, посещать места, где собираются сомнительные особы. Риск нужно свести к минимуму, а свое здоровье – поберечь. Здравый смысл чрезвычайно важен во всех сферах жизни.

Весы

День подведения итого и получения вознаграждения за ранее проделанную работу. Напомнят о себе люди, которым вы некогда оказали услуги, а также старые деловые партнеры, готовые предложить вам сотрудничество на новых, более выгодных условиях. Дружеские отношения становятся более прочными и доверительными, сегодня вы поймете, что в вашем окружении есть человек, которому можно без страха рассказать о своих сомнениях и тревогах. Вы склонны менять свои планы, не советуясь с родственниками и любимым человеком. Не всегда подобные решения будут встречены снисходительно; будьте готовы к упрекам и критике. К счастью, даже в сложных ситуациях вы не теряете контроля над собой, поэтому разногласия с близкими не будут иметь серьезных последствий.

Скорпион

Вы склонны переоценивать возможности окружающих и слишком многого ждать от тех, с кем имеете дело. Между тем, этот день хорош исключительно для развития равноправных отношений – любые попытки подчинить себе делового партнера или близкого человека, манипулировать им или использовать его в собственных целях обречены на провал. Не удастся и воспользоваться чужими ошибками, чтобы выдвинуться вперед, привлечь к себе внимание сильных мира сего. Романтические отношения тоже складываются не совсем так, как хотелось бы – возможны недоразумения, споры из-за пустяков. Будьте разборчивее в развлечениях, не навредите своему здоровью в погоне за новыми впечатлениями.

Стрелец

Удачным и приятным будет этот день для влюбленных. Появится возможность укрепить отношения, сказать друг другу самые важные слова, восстановить пошатнувшееся доверие. Гармоничными будут и отношения с родственниками, дети порадуют вас успехами, родители – проявят внимание и заботу. Не столь благоприятна ситуация, сложившаяся в сфере профессиональных интересов: приходится проявлять максимум изобретательности, чтобы не попасть в расставленные недоброжелателями ловушки. Избегайте посещения многолюдных мест – именно там вы можете встретить людей, с которыми вряд ли захотите иметь дело. Не исключены проблемы со здоровьем, недомогания, травмы.

Козерог

День, когда вы без труда достигнете поставленных целей как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Очень плодотворным и приятным будет сотрудничество; напомнят о себе старые деловые партнеры, способные многое сделать для вас, появятся новые – перспективные, изобретательные и готовые реализовать ваши идеи. Вероятно получение прибыли или вознаграждения за ранее проделанную работу. Воздержитесь от поездок, в особенности – далеких, связанных со сменой часового или климатического пояса. В компании друзей вы отлично проведете время, а вместе с членами семьи быстро решите бытовые вопросы. Проблем в отношениях с любимым человеком не возникнет, если вы не будете слишком болезненно реагировать на замечания, касающиеся вашей внешности.

Водолей

Сложный день. Перед вами открываются новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, нужно не только проявить изобретательность, но и отказаться от своих принципов. Вероятны ситуации, в которых придется сделать нелегкий выбор, совершить шаги, последствия которых коснутся не только вас, но и окружающих. Нежелательно тратить деньги на покупку вещей, которые не пригодятся вам в ближайшее время. Из-за обилия семейных дел, возможно, изменить свои планы, отложить запланированные развлечения. Не стоит расстраиваться: возможность приятно провести время все же представится. Возможна встреча со старыми знакомыми или человеком, которого вы когда-то очень любили.

Рыбы